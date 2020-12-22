2020年最大「苦主」出爐。金管會22日宣布，新光人壽在一般金檢及保戶申訴時被發現七大缺失，開罰720萬元罰鍰及5項糾正，這次是新壽當年第三度被罰鍰，三次共達3,880萬元，還掉了一位董事長及投資長，國外投資又被迫降到39％，堪稱今年保險業最慘。

金管會指出，新壽在招攬、核保、保全等作業未落實控管，出現保戶申訴，查證後發現有業務員挪用客戶保費、業務員親屬與保戶有相同通訊地址、申訴案未立案等，這部分罰300萬元。 第二是業務員有用誇大不實話術，對要保人作保單內容不當承諾或保證，且以「退佣」為招攬行為，罰120萬元，且要依比例原則議處招攬管理及保全作業的失職人員及應負責主管。

第三是業務員與貸款介紹人為同一人，且在保戶貸款相近時間投保，新壽未進行評估，開罰120萬元。

第四是業務員不實招攬、挪用保費，新壽卻沒有即時向金管會通報重大偶發事件，開罰60萬元；第五是辦理保險經代通路考核，沒有將應遵循義務、通路法令遵循、防洗錢等重要合約納入考核，未明訂績效考核標準，這部分也罰60萬元。

第六是新壽辦理法人投保業務時，有企業以保障員工為投保目的，投保高保價金的保單，投保目的與保單不符，即所謂的協助企業假投保真理財，被罰60萬元。

第七是資安、對保戶及業務員聯絡資料控管作業、投資型保單銷售及風控等，共五項糾正。

(工商 )