中央流行疫情指揮中心22日公布新冠肺炎確診案例，增加了1例本土確診，針對跨年是否舉辦，台北市副市長黃珊珊下午表示，跨年不停辦，但要戴口罩，如果勸導不聽會開罰，罰則是3000元，但議會警政衛生委員會下午討論跨年時，議員李柏毅就抨擊北市府，這項決定未徵詢衛生局黃世傑的專業意見，逕自宣布不停辦。

黃世傑在議員追問下坦言，他本來想建議今天下午5點半與衛福部長陳時中開完視訊會議後，再決定，沒想到市府竟先開記者會，對此完全不知情。台北市政府副發言人黃瀞瑩表示，台北市針對不同疫情狀況訂定應變措施，皆經過專家學者充分討論。北市府下午也與中央疫情指揮中心討論並表達意見。

黃世傑說，因為明早的晨會，市長是指揮官，副指揮官黃珊珊也在場，可再做討論，所以他原本預期是明早會討論；李柏毅替黃世傑抱不平，他說，黃珊珊宣布不取消跨年，但不戴口罩開罰，根本不尊重衛生局長，而且「屢勸不聽者開罰」，跨年時市府有足夠人力開罰嗎？高層為何不尊重衛生局的專業意見？

李柏毅追問，不取消跨年，不戴口罩會罰？這決定衛生局長事先知道的決定？黃世傑說，不知道，僅說「我們有層級之分」，除了應變小組會議，還有更高層的，是由市長主持，但下午的記者會他不知道。

不過，黃世傑強調，之前有研擬跨年的情況，一是有不明感染源、一是出現15案例，但今天這案不是不明感染源，又不在台北市，「這不是我決定，我尊重原來決定」。李柏毅問黃，副市長直接宣布， 不會覺得不被尊重？黃說，「不會。」

李柏毅說，市府高層的決定，恐有疏失，且自己決定，不用參考衛生局長意見，太離譜了，且因其他縣市都舉辦，北市也要跟著照辦，萬一疫情擴大會很嚴重。

議員劉耀仁、張茂楠也說，要不要建議廣場10萬人，要有總量，不能外溢，免得擠得像沙丁魚。或是有出入口管制、消極鼓勵大家在家看電視。議員也要求，若又增加第二例，市府SOP是什麼，衛生局長應該去開會時，表達專業意見。

(中時 )