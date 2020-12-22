高雄市吳姓男子去年9月初在台南被4人強押到嘉義的汽車旅館，小腿還被砍2刀，因心生畏懼被迫簽下30萬元本票，經支付10萬元才得以脫身就醫。事後，4人中有3人被逮捕法辦，台南地院認定他們不算擄人勒贖，22日變更起法條改依加重強盜罪，判處主嫌陳姓男子徒刑4年8月，另2人處刑4年5月、3年10月。

據查，陳男因與吳男借貸發生糾紛，去年9月6日晚上佯裝要再借錢，將吳男約到台南麻豆後，即夥同李姓、余姓及在逃通緝中的彭姓男子控制對方行動，彭男還持刀朝吳的小腿砍2刀。最後4人更開著被害人的汽車，將吳押往嘉義1家汽車旅館軟禁，並逼迫簽下30萬元本票。

由於吳男沒有現金，向友人求助，經與陳男等人斡旋後，先匯出5萬元取信對方，再約碰面支付1萬元，連提款卡也被陳男拿去盜領4萬元，合計支付10萬元後，吳才被丟包到部立嘉義醫院，經就醫後無生命危險。

台南市警方獲報先策動陳男投案，再追緝李、余2人到案，台南地檢署則依強盜與擄人勒贖等罪嫌提起公訴。不過，台南地院審理後，認定3嫌並非擄人勒贖，僅依加重強盜罪輕判陳男4年8月、李4年5月、余3年10月。

合議庭指出，被告的目的是向被害人索取財物，主觀上並沒有藉由擄掠被害人的人身自由換取相當對價之意，加上最終也只取得10萬元，金額與社會認知的對價存在大幅落差，難以認為與「贖身」概念相合，因此變更法條改依加重強盜罪論罪。

合議庭還認為，3名被告僅因一時失慮致罹重典，且在犯罪過程中，雖造成被害人受傷，但仍積極提供包紮救治，未再施加暴力，最後還將被告送醫診治，顯見並非窮凶惡極之人。

(中時 )