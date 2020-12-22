毛利較高、獲利能力較強的科技廠辦建案增加，建國工程(5515)22日在法說會指出，今年前三季的營收獲利都比去年有2位數的成長。第四季進入入帳旺季，預期全年應可維持一定的成長幅度。

建國累計今年1-11月合併營收60.89億元，年成長42.83%；前三季稅後淨利2.8億元，年增81.35%。

建國工程指出，台商回流科技廠辦建案增加，前瞻計畫公共工程預算成長，以及房地產市場加溫下；加上透過營造專利技術、科技管理降低營造成本及費用，讓今年的營收及獲利有較大幅度的成長。

今年前三季，建國工程的營益率達3.95%，比去年同期提升2.8個百分點。淨利率達5.14%，也是近十年來的高峰。

今年以來，建國工程在建工程中，科技廠辦案量的增加，營占已達34%，比去年同期增加9個百分點；建國工程認為，這應該是獲利能利提升的原因之一。

市場指出，近二、三年來，由於前瞻計畫公共工程預算成長、台商回流新建科技廠辦建案增加、房地產景氣一直維持在高檔，市場營造工程的量增加了，所以營造廠比較可以擇優選擇，獲利自然能保持一定以上的水準。

目前，建國工程手中在建工案共18案，其中住宅8案、公共工程6案、廠辦4案，總承攬額240億，未實現收入96億。建國工程指出，預期明年營運應仍可維持成長格局。

(工商 )