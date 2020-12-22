LINE 22日公布年度十大LINE WEBTOON熱門作品與十大潛力作品排行榜，冠軍《女神降臨》已連續3年蟬聯最熱門作品第一名，第二、三名的《我與教授難以啟齒》、《再婚皇后》則是全新入榜的熱門作品，而也是連續四年入選的《看臉時代》、連續兩年入選的《某天成為公主》則位居第四、五名。除了上述的前五名，今年的熱門作品排行六到十名，依序為《盜臉人生》、《今生也請多指教》、《奇奇怪怪》、《全知讀者視角》、《宅男打籃球》。

LINE WEBTOON表示，過去，漫畫市場以愛情、經典的恐怖類作品主導市場，今年佔據最熱門前十名作品的類型則更多元，同樣的趨勢也可自十大潛力作品榜單上看出，各種類型的作品閱讀熱度都持續上升。

LINE WEBTOON觀察，用戶對於多元題材的喜好日益顯著，因此平台除了推出特定的熱門類型作品，如愛情類型外，更需因應用戶的需求提供更多不同類型的故事與型態，因此開發新作品時，需要考慮的因素更全面。

有趣的是，隨著讀者的喜好改變，劇情角度也會有所不同，在過去，女主角都會被設定為相對消極、被動的，主動權大多以男主角為主，但近兩年來許多作品已打破了這樣的設定，像首度進入年度熱門榜榮登第三名的《再婚皇后》、潛力榜第三名的《惡女的變身》與第四名的《女主失格！》的女主角都跳脫傳統，主打極具個性的叛逆型人設，顯示角色設定的刻板印象已逐漸模糊。

此外，今年穿越到虛構世界觀的作品特別受歡迎，像是以突然進入到小說情節展開宮廷生活與愛情故事、熱門榜第五名的《某天成為公主》、由轟動韓國的人氣網路小說改編作品、榮登熱門榜第九名的《全知讀者視角》，描述小說故事化為現實，唯一追完原作的讀者展開了生存之旅；位居潛力榜第六名的《我奪走了公爵的初夜》、第九名的《惡魔王子的救贖》皆為奇幻題材，今年表現皆亮眼。

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