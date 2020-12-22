台灣時隔253天後再度出現一例本土病例，疫情指揮中心表示確診者為一名來自紐西蘭的資深機師。對於台灣引以為傲的「本土防線」被攻破，害「密切接觸」的廣達集團女員工染疫，資深媒體人黃創夏就不滿開嗆疫情中心總指揮官陳時中，說明疫情用語要再加強。

據「中央流行疫情指揮中心」今天表示，該名機師接受疫調時，佯稱無法回想活動史，消極態度讓疫調人員十分著急，最後出動警方調閱監視器畫面，才查出他和「密切接觸」的廣達旗下女員工，到過天母兩間百貨公司、南崁好市多等地。

疫情再度出現本土確診，蔡英文總統今天也要求行政院長蘇貞昌及疫情中心，再度檢視邊境管理等防疫措施及防疫物資整備，並就耶誕、跨年等大型群聚活動與各縣市政府進行討論，提供專業防疫指引。總統府也希望國人仍然能夠團結一致、上下一心，共同做好防疫，守住台灣疫情。

黃創夏22日在臉書先是PO出一篇外媒所做的疫情評估排行，台灣在全球53國僅次於紐西蘭。但此次本土確診可能是因紐西蘭資深機師「咳嗽不戴口罩」導致破功，黃創夏有感而發表示，紐西蘭防疫韌性「全球第一」？覺得很諷刺，難道是「不包括機師」？

此外，他也疑似不滿陳時中說法「生活單純丶難言之隱丶密切往來⋯⋯」，黃創夏認為，要當好防疫總指揮，醫療專業外，「國文程度」也很重要。

網友對於本土確診再現也紛紛回應，「紐西蘭總理還要請教時中，怎可能比台灣前面，來虎爛的」、「外籍機師必須要比照本土防疫辦理，故意隱暱疫蹤跡就該加重其刑責」。

紐西蘭防疫韌性「全球第一」？ 覺得很諷刺，難道是「不包括機師」？ 由黃創夏發佈於 2020年12月22日 星期二

生活單純丶難言之隱丶密切往來⋯⋯ 要當好防疫總指揮，醫療專業外，「國文程度」也很重要⋯⋯🙄🙄🙄 由黃創夏發佈於 2020年12月22日 星期二

(中時新聞網)