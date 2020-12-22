原鄉高海拔種植的咖啡豆品質優良，屢屢在國內評鑑中獲得不錯成績。（林和生攝）

屏東近年來推廣咖啡有成，沿著北大武山脊由北至南遍佈莊園產區，但堪稱原產地的三地門鄉德文部落卻始終沒有打響名氣，三地門鄉公所邁開腳步，將於25日起一連3天舉辦生豆評鑑競賽，盼藉由賽事找出隱藏版咖啡達人。

屏東種植咖啡淵源可追溯於1902年，當時日本總督府農業師田代安定來台進行田野調查，發現屏東中高海拔山區氣候、土壤、水質相當適合種植阿拉比卡品種咖啡，於是在屏東原鄉展開大規模種植，咖啡也因此進入原民日常。

三地門鄉長Cemelesai指出，德文部落咖啡種植便源自日治時期，堪稱屏東「老欉」，甚至傳聞日本天皇也曾喝過德文咖啡，未來盼結合地方產業用力行銷。

杯測師鄭凱予直言，咖啡屬於中高海拔作物，三地門產區海拔約800至1000公尺，加上山區石礫地形且日夜溫差大，產出的咖啡擁有豐厚口感且具層次，除有酒香、果香，還有不易種出的酸度，是咖啡一時之選。

鄭凱予認為，泰武咖啡名聲響亮，是由於泰武鄉不管種植面積與農戶數都與三地門相去不遠，且當地有著全台最大後製處理廠，知名度高可想而知，但三地門咖啡品質絕對有機會一搏。

屏東原鄉咖啡聯盟前祕書長唐笙不諱言，三地門鄉有很好的利基點，鄉內10村幾乎都有種植咖啡，且各地產業特色不同，例如三地門村擅長工藝、安坡部落發展童玩、賽嘉部落有飛行場，若以咖啡產業串連，勢必後勢可期。

(中時 )