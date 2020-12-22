KPMG安侯建業聯合會計師事務所22日舉辦「2020中國稅務研討會」，KPMG台灣所稅務投資部China Practice會計師劉中惠指出，台商深耕大陸多年，經歷從享受Made in China的紅利，面對2021年嶄新格局，台商除可配合綜合保稅區內銷課稅制度調整，彈性靈活運用外，RCEP效應將有利於大陸台商轉型升級，延長產業鏈分工，企業要為Made for China預先做準備。

此外，面臨由美國所主導的對大陸全面脫鉤與圍堵戰略，KPMG 畢馬威中國稅務合夥人鍾國華指出，「十四五」以雙循環為主軸，新基建為動能，強調提升企業技術創新能力，又將台商專長的人工智能、積體電路及生命健康等領域，列為重點戰略科技產業，急欲加速5G網絡基礎建設，推動互聯網、大數據及人工智能科技與產業的融合，這些發展方針對於台商後續的投資布局，具一定的參考價值。

鍾國華說，其中以積體電路產業政策最為優惠。除既有的五免五減半（線寬小於65奈米）及兩免三減半（線寬小於130奈米）優惠政策外，對生產線寬小於28奈米且經營期在15年以上的企業，加碼推出10年免稅優惠。

而對中美影響方面，台經院研究六所所長吳孟道表示，新任美國總統拜登上任後短期內不太可能取消對大陸關稅，並將加速重啟美中貿易談判進程，必要時可能犧牲美國經濟利益以重返CPTPP，以抗衡大陸主導的RCEP。

此外，吳孟道從香港的銀行體系存款及總結餘狀況判斷，外商加速撤離大陸有可能是偽議題，轉型升級方為發展王道。

(旺報 )