新北市交通局長鍾鳴時率員稽查大眾運輸系統，嚴防成為疫情破口。（新北市交通局提供）

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增1例新冠肺炎本土病例，打破253天無本土病例，疫情再度拉警報，新北市交通局長鍾鳴時下午率員前往板橋公車站、板橋臨時客運站和板橋車站計程車招呼站加強稽查，不讓公共運輸成為防疫破口。

鍾鳴時籲請，民眾進入大眾運輸等8大類場所時，將強制要求佩戴口罩，未依規定且勸導不聽者，最高可罰1萬5000元；交通局並督促微笑單車公司加強YouBike消毒防疫措施，全民一起防疫，絕不能鬆懈。

鍾鳴時表示，新北市交通局自今年1月起即嚴格督促市區公車、新巴士、復康巴士等駕駛員於行車時必須戴口罩，車輛至少每4小時消毒，針對乘客常碰觸拉環、把手等位置加強清潔；並督促公車場站自主管理防疫作為，包括張貼防疫資訊，加強場站清潔、消毒、通風，駕駛員出車前必須量體溫以及勤洗手，交通局亦派員在各公車場站隨車稽查，列入評鑑考評。

鍾鳴時說，新北市有近2萬2000名計程車司機，行此值防疫非常時期，交通局不定時督查計程車行、合作社、服務中心，以及計程車排班區的防疫整備情形，也請各司機每日營運前須量體溫及車內清潔消毒，也請民眾搭乘大眾運輸工具及在密閉空間、人潮擁擠地方配戴口罩，保護自己也保護別人，共同抗疫。

(中時 )