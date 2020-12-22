陳男及蔡女事發時，直接在快車道停等，看見林男轎車快速駛來根本反應不及，當場被撞飛。（袁庭堯高雄傳真）

虎科大情侶雙載遭撞飛雙亡。（柯宗緯翻攝）

高雄雙載情侶20日晚間疑未兩段式左轉遭後方汽車追撞，送醫均不治。（柯宗緯翻攝）

前UBA虎科大陳姓隊長，20日晚間騎機車載蔡姓女友，疑似未兩段式左轉，遭行駛內線快車道的林姓駕駛轎車撞上，雙雙喪命路口，事後陳父替兒子喊冤說，兒子沒有違規，是汽車明顯超速，不過行車紀錄影像曝光後，引起網友熱烈討論，許多在地人心驚驚說，該路段因4線道設計與快慢車道分流，往來車輛速度相當快「就算停在待轉區看見亮綠燈，也要左右看看後才趕往前騎」。

從這起車禍的行車紀錄器來看，當時肇事車輛行經凱旋四路由東向西前進，行經瑞田街口時，看到雙載的陳姓男大生情侶忽然要左轉，但因車速過快來不及剎車，儘管車輛立即左偏仍撞上機車，2人當場被撞飛送醫後宣告不治。

虎科大情侶機車雙載突左切被撞瞬間

在地人說，凱旋四路上往來的車輛速度都相當快，即使按規定停入待轉區，綠燈後也要擔心左右是否有來車。網友也留言：「摩托車騎這樣真的不行 應該兩段式的」、「這種左轉法，誰剎的住呢？只是速度加強了殺傷力」、「這種切法如何注意來車狀況？」。

不過陳男的父親替兒子喊冤表示，自己看了行車記錄器影片認為，應該不是違規二段式左轉，因為該路口是T型路段，兒子當時停下來在T型路口，靠近外側車道，剛一回頭往後看，後面來車就高速從後方將他們撞飛，明顯是該車超速非常快，所以一下就沒有了。

警方偵訊時，林姓男子供稱，當下趕時間，車速約70、80公里，檢警懷疑他超速、未注意車前狀況，檢方複訊後依過失致死罪諭令林男10萬元交保候傳。

(中時新聞網)