小三床上功夫太好，連偷吃夫也忍不住自白坦承，基隆一名人夫，因為被公司調到外地出差，必須住在公司宿舍，某次飯局認識小三，且兩人在床上非常合拍，直到正宮發現不對勁，人夫才坦承外遇，還在自白書表示「深深迷戀她的肉體與床上功夫」，甚至替小三買房，讓正宮相當心碎。

根據判決書，人夫與妻子結婚30年，孩子也都成年，但去年2月人夫調派到外地工作，平時住公司宿舍，周末才會返家，一開始都相安無事，但幾個月後人夫態度開始愛理不理，性行為次數也減少，女人第六感知道不對勁，正宮便問丈夫是不是外遇，而對方也直接坦承因為飯局認識小三，每個月至少發生5到7次性行為。

除了承認偷吃，人夫也說因為小三獨自扶養女兒很可憐，出錢幫她買房，付了頭期款及裝潢費150萬。第一次談判時，小三拒絕歸還買房錢，嗆正宮「玩女人不用花錢」？且人夫原本答應與小三分手，卻仍繼續交往，幫她付房貸、生活費用。

最後人夫在自白書寫下，「我們享受著彼此性愛的刺激數十次，尤其她的床上能耐，讓我深深迷戀她的肉體與床上功夫，幾乎是每個月有5至7次上床」、「常常晚上藉著聊天陪伴、深夜長談，談著說著就上床了」，承認與小三多次發生關係。

法官審理此案時，辯稱不知道對方已婚，但勘驗手機對話、以及人夫自白書，加上人夫姊姊也出庭作證，因此不採信小三說詞，判決小三必須賠償正宮50萬。

(中時新聞網)