《遠見雜誌》日前公布一份時事民調，有44.3％民眾滿意行政院長蘇貞昌的表現，有45.1％民眾不滿意，且負評多於正評。對此，台北市議員王世堅表示，蘇貞昌的民調可能還會更低，並指出若非蔡英文總統力挺，「蘇揆民調還會無量下跌」，同時他也針對近日蘇偉碩醫師被查水表的事件砲轟政府。

王世堅21日在政論節目《這！不是新聞》中表示，這個民調會拖類小英總統，「事實上蘇貞昌應該還會再更低」。王世堅認為，是小英總統幫他撐住，並指蔡總統為了台灣，為了整個國家，已經六度出面挺住蘇貞昌，「要不然蘇貞昌的民調支持度還會無量下跌」。

同時，《遠見》的這份民調結果也顯示，民眾最關心的公共議題，第一名是民生與經濟的36.5％，其次是食安的33.5％，第三是教育28.1％，醫療與新冠肺炎27.6％，勞工權益19.8％，兩岸關係與國家認同18.9％。

對此，王世堅指出，政府沒有在第一時間善用國家資源，責成他們趕快在這幾個月內，針對Codex做出研究報告，而是任由民引用各處世界知名的論文期刊，你才認為說那些期刊講的沒有那麼嚴重，政府認為不應該引用，並指這是危言聳聽，就去提告，「全世界沒有一家的論文，說你發表的意見被提告去告成的」。

(中時新聞網)