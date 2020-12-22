嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚及胡安慶引進菸苗，帶領學員在自然農園及學員自家種植菸葉，並將菸葉烘乾製成「菸草水」，成功證明吸菸有害人體健康，蟲蟲「吸菸」的死亡率更達百分百！
自從台灣菸酒公司不再收購菸葉後，嘉義一帶的菸田幾乎成絕景，張山蔚及胡安慶一次偶然機會經過嘉義縣竹崎鄉鹿滿村，發現竟有一大片菸田，兩人喜出望外，馬上跟菸農購買菸苗和烘乾的菸葉。
張山蔚表示，根據花蓮農改場研究發現，將成熟菸葉採收烘乾後浸泡水中製成「菸草浸液」，不僅對於蚜蟲有殺蟲效果，對於農民常見的小型害蟲，如薊馬、介殼蟲、紅蜘蛛、粉蝨、螞蟻、畫圖蟲等等也有防治效果，因為菸草浸液中主要殺蟲成分「菸鹼」，也就是「尼古丁」，對昆蟲具胃毒、接觸毒及燻蒸毒，致命力達99％。
胡安慶進一步指出，依照他們多次嘗試經驗，萃取菸葉1公斤，浸泡在50公升的水中靜置過夜就是菸草浸液，同時在菸草浸液內適量添加洗碗精或肥皂水當作展著劑，增加菸草浸液與害蟲接觸機會，效果會更明顯，另居家環境碰到惱人的螞蟻到處肆虐，也可以把菸草水噴布在螞蟻及其路徑，馬上藥到命除。
現行自然農法班種菸草目的不在製菸，而是將菸葉烘乾後，製成「菸草水」，噴灑在作物上讓蟲蟲吸取，張山蔚希望未來能大量推廣民眾自種菸草，再自製成菸草水防治害蟲，以天然武器對抗蟲害。
(中時 )
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