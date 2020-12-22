嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚（左一）指導學員們如何製作菸草水。（呂妍庭攝）

嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚及胡安慶引進菸苗，帶領學員在自然農園及學員自家種植菸葉，並將菸葉烘乾製成「菸草水」，成功證明吸菸有害人體健康，蟲蟲「吸菸」的死亡率更達百分百！

自從台灣菸酒公司不再收購菸葉後，嘉義一帶的菸田幾乎成絕景，張山蔚及胡安慶一次偶然機會經過嘉義縣竹崎鄉鹿滿村，發現竟有一大片菸田，兩人喜出望外，馬上跟菸農購買菸苗和烘乾的菸葉。

嘉義市社區大學自然農法班老師張山蔚指成熟菸葉烘乾後依比例製成菸草液，除蟲效果極強。（呂妍庭攝）

張山蔚表示，根據花蓮農改場研究發現，將成熟菸葉採收烘乾後浸泡水中製成「菸草浸液」，不僅對於蚜蟲有殺蟲效果，對於農民常見的小型害蟲，如薊馬、介殼蟲、紅蜘蛛、粉蝨、螞蟻、畫圖蟲等等也有防治效果，因為菸草浸液中主要殺蟲成分「菸鹼」，也就是「尼古丁」，對昆蟲具胃毒、接觸毒及燻蒸毒，致命力達99％。

胡安慶進一步指出，依照他們多次嘗試經驗，萃取菸葉1公斤，浸泡在50公升的水中靜置過夜就是菸草浸液，同時在菸草浸液內適量添加洗碗精或肥皂水當作展著劑，增加菸草浸液與害蟲接觸機會，效果會更明顯，另居家環境碰到惱人的螞蟻到處肆虐，也可以把菸草水噴布在螞蟻及其路徑，馬上藥到命除。

現行自然農法班種菸草目的不在製菸，而是將菸葉烘乾後，製成「菸草水」，噴灑在作物上讓蟲蟲吸取，張山蔚希望未來能大量推廣民眾自種菸草，再自製成菸草水防治害蟲，以天然武器對抗蟲害。

(中時 )