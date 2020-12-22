新冠肺炎疫情使全球活動加速移轉至線上，各產業對資料中心的依賴持續攀升。數位基礎架構與解決方案廠商維諦（Vertiv）預測，資料中心與因應疫情而生的資料生態系統開始與第四大能源同等重要，使明年資料中心的重要性媲美公用事業，賦予更高期待與更多責任。

維諦指出，資料中心的可用性向來受到高標準檢視。為了讓更多人使用關鍵應用程式，人們對網路可用性的高度要求將擴大至偏鄉地區，即使是網路外圍的邊緣環境，資料中心亦會面臨沉重的連線壓力。

其次，可用性與連線能力間將不再壁壘分明，主因混合網路的分散程度與日俱增，使確保與保護網路連線的能力成為必要條件，重要性等同維持資料中心持續運作。就上述兩面向觀察，可見人們逐漸將資料中心視同公用事業。

維諦策略開發長Gary Niederpruem表示，疫情引發建立標準保護措施需求，不只是為了在家工作需要，而保護措施的主要目的，是為了支援數位經濟中的關鍵任務，包括愈趨重要的遠距醫療、加強型的電子商務、全球電信服務與大眾媒體。

隨著產業紛紛調整營運方式，以因應全球各地的封鎖措施、甚至擺脫封鎖限制，維諦指出，疫情已為數位基礎架構奠定新標準，並認為明年將有加速數位化、邊緣環境愈趨重要複雜、能耗與能源效率成為5G發展重點、永續性漸被注意等值得觀察的新趨勢。

維諦表示，遠端控制與管理能力是在家工作模式的成功關鍵，預期疫情將促使企業持續擴增IT基礎架構投資，以提供更安全、可靠且有效率的遠距工作功能，即使疫情結束，可減少現場支援需求的遠距服務功能仍可能繼續採用。

維諦認為，疫情已徹底改變工作模式與企業營運，企業將加速落實這些防患措施，長遠來看，現場與遠距的工作內容將會改變，使連線能力、遠端監控、資料分析甚至人工智慧技術的重要性將大幅增加，以協助決策制定。

其次，維諦預測大型資料中心的功能，將導入小規模的資料中心與邊緣，使邊緣環境成為資料中心的延伸。企業將持續擴大邊緣端點的規模與功能，包括更強大的智慧化與控制功能、更高的可用性與散熱管理能力，且更注重系統的能源效率。

再者，5G發展初期具焦技術重要效益及支援應用，隨著服務愈趨廣泛、規模日益擴大，維諦預期發展焦點將轉移至能耗及能源效率，主因5G網路佈建更為密集，預估能耗將較5G高出3.5倍，開發更節能的產品及技術、更有效部署5G服務，將成為明年發展重點。

最後，資料中心占全球能耗1％，隨著資料中心加速發展，雲端與主機代管服務供應商需要更嚴格控管耗電量及用水量。維諦預期，明年資料中心生態系將出現一波以節能為主的創新，可降低成本、符合現有與未來法規要求，以及在全球永續發展行動中建立領導地位。

(時報資訊)