高階複合骨科醫材博晟生醫(6733)計劃將在2021年1月下旬掛牌上櫃，董事長陳德禮表示，骨科再生商品擁有高技術門檻，全球高齡化時代來臨也迎來再生商機的另一波成長，公司打造兩大再生技術平台，完善產品組合以及短中長期佈局，短期目標透過BiCRI產品挹注穩定現金流、中長期目標希望透過授權模式搶攻國際市場。

隨著全球人口結構急速高齡化，以及因應外傷、運動磨損或退化的造成的軟、硬骨修復需求暴增，推估單就美國大範圍軟骨缺損市場年產值即超過美金20億；此外，根據QYResearch調查顯示，2019年全球BMP-2生物性骨材市場規模約為美金5.05億元，預計2026年成長至美金6.18億元，凸顯骨科再生市場不僅深具潛力、市場規模也可望逐年成長。

博晟旗下擁有專注軟骨的兩相軟骨修復植技術(BiCRI)與硬骨的骨生長因子(OIF)兩大再生技術平台。BiCRI平台的首發產品快速完成三期臨床試驗並獲得TFDA上市許可，該產品目前已進入自費醫材申請程序，2021年Q2將向美FDA申請醫療器材臨床試驗許可及歐盟申請上市許可，同時持續洽談全球合作授權機會。另外，針對大陸市場，博晟已成立山東博升生物技術全資子公司，並與磐升生物工程集團合作，以加速大陸取證與商業化推廣。

在骨生長因子方面，博晟透過特殊製程建立最適化的純化、復性方式並開發出最佳穩定劑型，目前該成分已獲歐洲、美國以及台灣專利。該平台目前擁有兩個產品，分別對應開放性脛骨骨折(BiG-001)與腰椎椎體間融合(BiG-006)適應症，其中BiG-001已於2020年12月19日申請美國一/二期臨床試驗許可，BiG-006也預計在2021年Q1申請美國一/二期臨床試驗許可，待取得後將陸續向TFDA申請醫療器材臨床研究許可，並持續洽談全球合作授權機會。

此外，博晟策略性投資Osteopharma並取得43.28%股權，目前Osteopharma正在日本進行OIF的骨折不癒合一/二期臨床試驗，其試驗結果共享將有利於加速OIF的全球授權。

(時報資訊)