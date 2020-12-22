大甲松柏漁港北堤棲地海砂驟減，影響海瓜子簾蛤生長，市議員吳敏濟會勘尋求解決之道。（陳淑娥攝）

台中市大甲松柏漁港北堤棲地海砂驟減，嚴重影響海瓜子簾蛤生長，市議員吳敏濟22日會勘尋求解決之道。海資所表示將持續監測，並考慮增加鄰近如大安海域等放流地點，以及提高每年復育數量達1000萬顆。

吳敏濟表示，早期一場工業廢水，讓海瓜子簾蛤瀕臨絕種，於是2014年在議會提案要求復育，數年下來，海資所委託農委會水試所陸續復育放流1000多萬顆，成效良好，農民採捕量也增加1至2成。

海資所長吳建威指出，海瓜子簾蛤生長在潮間帶礫石與砂土間，今年放流時發現松柏漁港北堤礫石灘海砂驟減，可能因近兩年無颱風所致。由於棲地環境改變非一朝一夕，未來將整合水試所及水利局相關意見，儘快恢復良好的棲息環境。

現場也實際測量礫石間隙海砂高度，發現高度不及常態一半，證明今年海砂量確實嚴重減少。

農委會水產試驗所研究員陳鴻議指出，未來水試所將持續監測海瓜子簾蛤數量，若海砂量仍不理想，將建議增加鄰近如大安海域等放流地點，以及提高每年復育放流數量到1000萬顆。

水利局總工程司連昭榮表示，現場無發現海岸線退縮情況，且礫石灘距離海岸線有距離，高低落差又大，若以人工施作讓海砂流入，恐耗費極大成本，但成效卻不大，建議持續觀察1年天候變化，再做進一步規劃。

今日會勘做成以下結論，包括請海資所持續監測棲息地海砂量及資源量，若仍不理想，建議海資所提高復育數量並增加鄰近海域放流，讓海瓜子簾蛤有個良好的棲息環境以永續發展，並請觀光局將此區規畫為生態旅遊區，打造一個兼具觀光、生態、教育的深度多元景點。

(中時 )