國內再現新冠肺炎本土病例，蔡英文總統今天強調，指揮中心會隨時檢討相關措施，今天已經宣布從英國入境旅客全面集中檢疫，也將和地方政府討論跨年活動的防疫標準。疫情難免帶來不確定性，但我們終將克服挑戰。「我對團結的台灣人民有信心！」

蔡英文在臉書表示防疫需要大家一起來，呼籲民眾幫忙轉發訊息，她說，今天下午，中央流行疫情指揮中心公布，相隔250多天後，台灣再度出現一起本土案例。這起案例是境外移入案例的接觸者，有明確的感染源，相關疫調都在掌握中。

最近國際疫情相當嚴峻，連帶的，國內的防疫也面臨挑戰。她要告訴大家：政府的防疫不會鬆懈！指揮中心會密切監控疫情變化，隨時檢討相關措施，今天已經宣布從英國入境旅客全面集中檢疫，也將和地方政府討論跨年活動的防疫標準。

蔡英文也請民眾不要鬆懈！勤洗手、戴口罩、落實秋冬防疫專案措施，並固定追蹤衛生福利部和疾病管制署1922防疫達人公布的正確資訊，就能守護自己和家人。

她強調，疫情難免帶來不確定性，但2020年一整年，我們團結走過來了。「只要互相提醒、彼此關心，我們終將克服挑戰。我對團結的台灣人民有信心！」

(中時 )