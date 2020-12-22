苗栗市建功國小新校舍多功能教室規畫「奇幻悅讀館」，22日揭牌啟用，讓學子悠遊浩瀚書海。（何冠嫻攝）

苗栗市建功國小校舍使用已逾60年、耐震係數未達標準，經縣府爭取中央經費辦理重建工程，22日剪綵啟用，為學子打造安全舒適的學習環境。（何冠嫻攝）

苗栗市建功國小校舍使用已逾60年、耐震係數未達標準，經縣府爭取中央經費辦理重建工程，22日新校舍剪綵啟用，為學子打造安全舒適的學習環境。（何冠嫻攝）

苗栗市百年老校建功國小，是全台15所歷史最悠久的學校之一，但因校舍老舊，耐震係數未達標準，苗栗縣政府爭取中央經費補助，核定總經費9405萬元新建校舍，歷經1年多時間工程完工，22日苗栗縣長徐耀昌等人剪綵啟用，期許孩子在安全舒適環境學習、成長。

徐耀昌與立委徐志榮爭取教育部補助9405萬元，辦理建功國小整建工程，校舍呈現「大鵬展翅、百年樹人」的設計，規畫小學一般教室6間、多功能教室1間、階梯教室1間、舞蹈教室1間；非營利幼兒園辦公室1間、教室4間、多功能教室1間、廁所2間等，總面積達3771.34平方公尺。其中，階梯教室須另籌措500多萬元經費，已獲縣府同意，可望近期內動工。

徐耀昌等人22日為新校舍剪綵，並同步揭牌啟用「奇幻悅讀館」及非營利幼兒園。建功國小校長劉淑媛指出，多功能教室奇幻悅讀館，由協和慈善基金會董事長林光清與林光瑩女士合力捐資150萬建置設施，館內有多功能閱覽、新書展示、主題書展、資訊查詢、展演舞台、小窩居、戶外閱讀區等，讓學童在優質環境悠遊書海。

另，非營利幼兒園則以形塑舒適安全且饒富趣味的學習環境出發，以「尚學趣」為理念喜迎學童入園，並採用虛實綠籬的生態工法，建置自然友善校園，培養幼兒熱愛自然、激勵探索的創意思維。

徐耀昌指出，縣府爭取中央補助老舊校舍拆除整建經費，從2017年到2019年先後拆除重建13校19棟校舍，總工程費達11億4495萬元，期許安全優質的環境，能大幅增進老師教學與學生學習成效。

(中時 )