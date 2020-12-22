◎防疫優先 新北耶誕城取消戶外活動

國內再度出現本土新冠肺炎病例，新北市觀光旅遊局22日表示，即日起，停止耶誕城內所有戶外集會型活動，並不再受理申請，避免疫情擴大。

◎2確診進入社區 群聚危機這天才解除

事隔253天，國內再次出現本土個案，為1名紐西蘭機師在自主健康管理期間接觸的30多歲女性，兩人在12月7日起天天見面至12日，期間去過好市多、SOGO等公共場所。感染科專家表示，由於這2名個案已經在社區活動了幾天，要觀察到1月3日才知社區是否安全，這段期間應停辦大型活動，即便要跨年，也盡量不要去。

◎保護傘餐廳遭潑糞 女店長首露面拒和解

港籍律師黃國桐聲援香港「反送中」，在台北市開設「保護傘」餐廳，卻遭莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮合謀潑灑雞屎等穢物，4人遭依過失傷害、毀損、強暴侮辱等罪起訴。台北地院今開庭，受傷的周姓女店長首度露面，表明拒絕和解，將另提刑事附帶民事訴訟求償。

◎陳偉殷加盟阪神虎 將披上14號球衣

阪神虎隊今天正式宣布簽下台灣旅日左投陳偉殷，將披上阪神虎前王牌左投能見篤史的球衣背號14號。

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(中時新聞網)