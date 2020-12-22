新冠肺炎台灣本土0確診破功，疫情再度升溫。高市衛生局統計，居家檢疫者入住防疫旅館，有7成為外籍人士，市府特別培訓28名新住民通譯員，攜手市府跨局處防疫團隊合作，在居家檢疫14天及自主管理7天期間，進行21天訪視不間斷。

截至21日為止，高市居家檢疫入住防疫旅館2108人，外籍人士（含外籍移工）為1442人，占整體居家檢疫人數約7成。衛生局指出，近來爆出不少居家檢疫者，完成14天檢疫後，在自主管理期間自費採檢出陽性，因此特別提醒民眾，不是居檢完就完全自由，還需嚴密留意，請勿參加人潮擁擠的大型活動，及避免參加聚餐活動，以防病毒伺機進入社區。

衛生局表示，由於高雄移工數量很多，為使外籍人士在居家檢疫及自主健康管理期間，正確依照防疫指導進行自我照顧，已訓練一批新住民通譯員，員警到飯店要做每天症狀調查及關懷時，通譯員在旁以母語協助溝通。

有鑑於近日居檢者違規外出比例增加，衛生局也以各國簡訊叮嚀居家檢疫期間市民、外籍人士檢疫期間勿擅自外出，違者將依法裁罰，截至目前關懷簡訊已發出萬餘則，轄區警員、衛生所也不定期調閱防疫旅館監視畫面，以即時掌握人員健康狀況及確保入住防疫旅館者遵守不可擅自出房門規定。

(中時 )