韓國原創內容公司 Kakao Page 台灣執行長吳明修今(22)日出席「2020 亞洲新媒體高峰會」，分享內容 IP 產業經驗談。除了強調優質內容為根本，也提及 Kakao Page 致力於 IP 的全方位發展，並以《梨泰院 CLASS》為例表示，《梨泰院 CLASS》為網漫、戲劇、版權外銷等一魚多吃的最好範例。此外，Kakao Page 善用後台 Data Technology，積極與用戶對話，以摸索用戶的喜好並精準地投其所好，提升用戶付費的意願。Kakao Page 台灣執行長更私下透露，Kakao Page 將於2021年在台推出服務。

Kakao Page 台灣執行長吳明修分享 Kakao Page 在 IP 產業耕耘的成功之道，「根本還是要有好的內容，擁有好的內容才有更多發展空間」他表示，Kakao Page 的優勢即是擁有許多優質的內容 IP，其發展潛力無限，因此 Kakao Page 除了極力推廣小說、網漫外，也致力於將優質 IP 轉換成電視劇、電影，甚至動畫形式，以助力作者創造更多的能見度與價值。他以今年最夯韓劇《梨泰院 CLASS》舉例，其原著網漫在韓國觀看次數即超過 4 億，韓劇觀看次數也超過 3.6 億，且在日本、台灣皆佳評如潮，更榮登「2020 網友票選 Netflix 最佳 TOP 10 韓劇」第三名。

同時，吳明修也分享 Kakao Page 的「IP 變現優勢」，提及 Kakao Page 平台透過持續與用戶對話，摸索用戶軌跡、再利用後台 Data Technology 推測出其喜好，更能精準的為用戶客製化推播內容，提高用戶願意小額付費的意願。

Kakao Page 為韓國最大內容娛樂公司，擁有七千個原創智慧財產權，共握有八萬個作品IP，致力於開發、投資娛樂內容，創造可循環的 IP 生態系統。Kakao Page 以提供精緻優質的原創內容為主要核心，同時期望提供創作者全方位的曝光管道及安心創作的空間，因此也協助優質 IP 轉換成網漫、戲劇、電影、動畫等各種形式，例如《未生》、《金秘書為何那樣》、《梨泰院 CLASS》……等。其中，《金秘書為何那樣》成功自小說改編成網漫，兩者總觀看數達 830 萬次，韓劇收視最高更曾破 10.6%。

吳明修也透露：「台劇《想見你》近期在韓國 Kakao Page 播出，大受歡迎，Kakao Page 期望能仿效優質台劇的模式，將更多優質的內容推廣至全球，預計將於2021上半年在台灣與大家見面，敬請拭目以待。」

Kakao Page是Kakao Corp.針對行動平台推出的數位內容市集，提供個人與品牌創建、分發網路漫畫、類型小說、音頻等內容的平台。在台灣，以Webtoon形式推出服務的夜中不多，包含LINE WEBTOON以及Comico等，但後者在2019年9月無預警停止台灣作品連載及電子書的服務，重創平台在台表現。究竟Kakao Page在台推出之後，將對台灣網路漫畫市場帶來哪些衝擊？十分值得觀察。

(科技)