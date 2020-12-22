高雄加工區爭取到前瞻計畫特別預算，其中聯合辦公大樓已完工。（柯宗緯攝）

高雄加工出口區爭取前瞻計畫24億元預算，4.17公頃老舊廠房大翻身，興建2棟標準廠房、1棟聯合辦公大樓，全案明年10月完工，但已捎來好消息。加工區22日與美商安天德、中華電信等5G、AIoT廠商簽約，總計前瞻基地已近9成空間完租，累計投資逾百億元。

加工處處長黃文谷指出，前瞻基地共8萬多平方公尺，繼今年5月瑞儀光電、高雄晶傑達、凱銳光電、樂米生技等預約進駐投資後，昨美商安天德、先進醫資、台灣生理感測、麗鴻科技及中華電信等5G、AIoT廠商，也提前宣布投資進駐，剩下約8000平方公尺土地。

黃文谷透露，原本很擔心前瞻基地，得花3、5年才能進駐完畢，但高雄是製造業非常好的基地，吸引廠商熱烈詢問進駐；加工出口區土地採取「只租不售」模式，租金較市面行情還要低。

高雄市副市長羅達生表示，感謝這5家簽約廠商投資高雄，對於未來5G、AIoT的推動與加工處還有許多方面的合作，將有助於聚集更多有志朝5G的業者群聚。另外，高雄軟體科學園區二期也預計座落亞洲新灣區所在的中油「特倉三」腹地，打造為5G AIoT創新聚落。

電電公會理事長周光春提到，今年是台灣「科技」發光發熱的一年，在半導體界發展實力全世界有目共睹，加工區從傳產到現在已經進入到5G產業，用實力、訂單與投資來展現加工區與時俱進。

加工處指出，前瞻基地廠房租金相對鄰近產業園區具有一定優勢，未來將持續從園區IC、車載、LCD等核心產業群聚出發，協助產業導入新興技術應用廠商進駐，帶動產業生產力及競爭力提升。

(中時 )