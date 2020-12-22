陳偉殷是一位重感情的人，在婉拒羅德海洋隊，確定投入阪神虎隊的懷抱後，今（22）日在臉書粉絲專頁PO文感謝羅德隊這幾個月的照顧，並期待明年「日本一」就是由阪神與羅德交手，到時再好好敘敘舊。

陳偉殷提到這是其職業生涯裡第5次成為自由球員（FA），每次狀況都不太一樣，以心情上來說，緊張、焦慮、期待、糾結都是不斷交替地出現。這種狀況下，規律的訓練是安定情緒最好的方法，當然還有家人朋友球迷的鼓勵與支持。

殷仔重申，選擇阪神乃因中央聯盟是其職業生涯的起點，在成功挑戰大聯盟後他仍經常告訴自己，有一天還想再回到這個熟悉又懷念的地方打球。而過去他是隸屬名古屋中日龍隊，與阪神虎壁壘分明，如今加盟虎隊，希望虎迷們多多支持，台灣球迷如有機會也請多多捧場。

陳偉殷PO文如下：「這次是我職業生涯裡，第五次成為自由球員，每一次狀況都不太一樣，心情上來說，緊張、焦慮、期待、糾結都是不斷交替地出現。

在這種時候，規律的訓練，是安定我情緒最好的方法（當然還有家人朋友球迷的鼓勵與支持。）

這次選擇加盟阪神虎，除了感謝阪神對我的肯定外，其中一個很重要的原因是，中央聯盟是我職業生涯起點，在挑戰大聯盟後我還是經常?訴自己，有一天，我還想再回到這個熟悉又懷念的地方打球。

最後感謝羅德隊在這麼艱難的狀況下給我短暫的幾個月的機會，也非常感謝熱心的球迷給我的支持，真的非常感謝。希望明年總冠軍賽，是我們再敘舊的時刻！」

(中時 )