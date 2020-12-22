三年內再犯，加重罰鍰。金管會22日公布，國際康健人壽因電話行銷有不當話術、未清楚說明保戶權益變化；對身心障礙者未承保亦未合理說明等四大缺失，共開罰240萬元，其中在電話行銷缺失上，因為康健是三年內第二度被抓到缺失，所以有加重罰度。

一是電話行銷招攬，在銷售醫療險時以保障內容相同為號召，鼓勵保戶解約舊保單投保新保單，並未清楚說明保戶權益變化；沒有告知基金配息可能來自本金或誇大報酬率，開罰120萬元。

二是對身心障礙者未承保案，在核保過程中，並沒有依險種特性及疾病成因，評估可接受的核保條件；有書面回覆是因持有身障手冊而不承保、未敘明未承保理由等，開罰60萬元。

三是未依董事會通過的標準，對往來的保險經紀人進行績效考核，開罰60萬元。

四是辦理電子郵件的個資過濾條件僅以身份證號、銀行帳號及信用卡號，沒有含姓名及地址，不利個資外洩之安全性維護，所以給予糾正。

(工商 )