大陸十三屆全國人大常委會第二十四次會議22日在北京開幕，一連五日舉行會議至26日閉幕。全國人大常委譚耀宗表示，全國人大會議計劃於2021年3月5日召開，仍有待通過，相信不會再舉行視像會議，而2021年兩會重點將是「十四五」規劃。

大陸按例於每年3月召開「兩會」（全國人大、全國政協），但2020年受到新冠肺炎疫情影響，延至5月下旬舉行。

香港電台報導，譚耀宗表示指出，今次是全國人大常委會的例會，會議議程緊湊，涉及29項，包括法案、議案、報告及人事任免，目前未見到與香港有直接關係的議程。他又說，會議早上作出說明，全國人大會議計劃於2021年3月5日召開，仍有待通過，相信不會再舉行視像會議，而2021年兩會重點將是「十四五規劃」。

至於人大常委會上月頒布關於香港立法會議員資格問題的決定，今次會議會否討論效果或進一步行動，譚耀宗說，議程並無相關內容，不會討論，強調會議是按議程討論，並非即興。

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