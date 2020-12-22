櫃買中心22日表示，上洋產業（6728）及智聯服務（6751）兩公司將在12月25日上櫃掛牌，櫃買中心22日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請上洋產業及智聯服務兩公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

上洋產業公司主要業務是代理銷售空調設備及洗（烘）衣設備暨提供商用洗衣服務，108年度之合併營業收入為11億1,864萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為1億3,211萬元，每股盈餘為7.24元。109年前三季之合併營業收入為10億12萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為5,835萬元，每股盈餘為2.95元。

智聯服務公司主要是從事電腦硬體設備及軟體之銷售與資訊系統整合服務，並提供資訊人力派遣或外包服務，108年度之合併營業收入為10億7,411萬元，稅後淨利為2,903萬元，每股盈餘為2.93元。109年前三季之合併營業收入為7億4,539萬元，稅後淨利為2,352萬元，每股盈餘為2.10元。

(工商 )