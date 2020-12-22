金融監督管理委員會、國家發展委員會及財政部於22日赴高雄地區視察華南銀行雙語金融服務推動成果。華銀除提供櫃檯雙語服務外，更展示了全國首創的中英文雙語功能「AI智慧語音櫃檯」，讓外籍客戶可以全程用「說」的方式進行全方位業務諮詢。此外，華銀也展現了24小時「雙語真人客服」，即使是在營業時間外，仍能使雙語金融服務不中斷。

為表達對推動雙語金融服務的重視，華南銀行董事長張雲鵬及總經理張振芳全程陪同金管會副主委許永欽、國家發展委員會副主委游建華、財政部國庫署署長蕭家旗等主管機關人員視察北高雄分行，除雙語推動情形簡報及導覽外，更透過行員與外籍客戶的互動，讓現場的來賓體驗華銀友善的雙語環境及便利的金融服務。

華銀表示，在雙語金融服務推展策略上，優先於商務人士密集、國外旅客眾多及外籍人口聚集的地區設置雙語分行，北高雄分行位於高雄市左營區人潮聚集的巨蛋商圈，鄰近文藻外語學院與瑞豐夜市，更是高雄地區企業外籍員工、大專院校的外籍師生及各國觀光客等來客數最多的分行，具地利優勢，因此為首選雙語分行的設置地點。

北高雄分行可提供外籍客戶新台幣、外幣開戶、匯款及換匯等金融服務外，更率先全國設置中英文雙語功能的「AI智慧語音櫃檯」，以提供外籍客戶全方位的業務諮詢服務；另外，分行也配置可提領美元、人民幣、日圓及港幣4種幣別的外幣ATM。

華銀自2019年起即規劃於國內現有營業據點，逐步打造友善雙語金融環境，截至今年11月底，已完成北、中、南共11家雙語分行，未來兩年將再擴大建置100家，並陸續拓展到全台各分行，預計2026年達成國內186家分行全面雙語化的目標，以超前部署響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」政策。

張雲鵬表示，將持續建構雙語分行軟硬體設施及提升服務，而為了持續提升行員外語能力，華銀已透過人才招募及人員培訓等方式，於各分行培育雙語服務種子講師，具體規劃包含提供英語檢定測驗補助、銀行實務英文教育訓練等，並將英語能力列入職等調升及晉升主管的重要條件，以鼓勵主管及行員提升外語能力，以利提供客戶中英文專業諮詢服務。

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