迅德違反重訊及資訊申報規定 遭處違約金3萬元 17:302020/12/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，對迅德興業公司（6292）違反重大訊息及資訊申報規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，迅德興業公司從事衍生性商品交易之未實現損失金額已達所訂損失上限，惟未依規定期限發布重大訊息及辦理資訊申報，而遲至109年11月26日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。 駐伊使館遭彈襲 美揚言報復 紐籍確診機師害3人 足跡曝光 去過天母、桃園這三地方 (工商 ) #迅德 #資訊申報 #櫃買中心 #違約金 #興業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 預售屋禁紅單交易 違者最高罰百萬 04:102020/12/22 財經要聞 南市落實毛小孩繁殖 申報違者最高罰25萬元並公布姓名 14:342020/12/22 寶島 蕈狀雲直衝天際嚇壞民眾...旭富二度爆炸 指揮官痛批業者讓消防員身處險境 09:052020/12/22 社會 廉署肅貪 全面蒐報高風險名單 04:102020/12/22 社會新聞 旭富二度爆炸 蕈狀雲直衝天空 04:102020/12/22 生活新聞 陽金公路搶修 整點單線雙向通車 04:102020/12/22 地方新聞 北捷局長至中市議會報告 盧秀燕：安全是通車唯一原則 15:222020/12/22 生活 男遇警心虛丟包內有「手槍和子彈」 一搜身又驚見土製炸彈 11:152020/12/22 社會 新聞早班車》傅高義籲蔡英文要小心 別只聽美國的 07:062020/12/22 政治 台股IPO家數 十年新低 籌資額年減五成 04:102020/12/22 財經要聞 實價登錄不實 立委促課刑責 04:102020/12/22 財經焦點 財經熱門新聞 漁民哭了！ 澳洲龍蝦1隻驚人價 賣得愈多賠得愈慘 - 財經 驚傳廣達集團員工確診 台股收盤暴殺逾200點 - 財經 廣明證實子公司女員工確診 接觸員工初檢為陰性 - 財經 - 工商 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 引入台積電文化？ 梁孟松在中芯3年作風 內部人這樣說 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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