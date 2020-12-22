櫃買中心22日表示，對迅德興業公司（6292）違反重大訊息及資訊申報規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，迅德興業公司從事衍生性商品交易之未實現損失金額已達所訂損失上限，惟未依規定期限發布重大訊息及辦理資訊申報，而遲至109年11月26日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心對該公司處違約金新台幣3萬元。

(工商 )