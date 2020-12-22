倫元投顧分析師陳學進表示，台股開低走低，終場下跌207.5點，跌幅1.44％，收在14,177.46點；櫃買指數亦同步下殺1.6點，跌幅0.89％，收在177.76點；三大法人進出方面，外資轉賣99.87億元，投信轉賣5.08億元，自營商續賣13.47億元，惟外資法人於台指期賣超1,100口多單，累計淨空單部位為5,722口，心態轉趨謹慎保守。

英國、南非發現傳染力極強的變異新冠病毒株，引發全球恐慌。投資人憂心疫情再次拖累全球經濟，旅遊休閒、餐飲飯店等行業將重挫，甚至對於疫苗的有效性存疑。因此，歐美股市21日震盪下殺，包括道瓊、那斯達克及費半指數，盤中均一度下挫1.4～2.2％，加上原油大跌，使得恐慌指數瞬間飆漲逾45％。

不過，對於短線的下殺拉回，投資人無須過度擔憂。首先，股價漲多拉回整理，本來就在預期之中；此外，儘管英國出現突變新冠病毒，傳染力將變得更強，且兒童更易感染。不過，世界衛生組織（WHO）官員21日表示，病毒突變速度「比季節性流感還慢」，目前疫苗仍有效，明年全球經濟仍可望出現強勁復甦。

隨全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，在經濟及資金面仍有利下，搭配年底投信法人及集團作帳行情、明年第一季財報空窗期作夢行情持續展開，後市行情並不悲觀。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，貨運需求大增、船隊再添生力軍，營運一路看旺至明年，雖股價22日震盪整理，惟在多方趨勢向上、內外資法人大戶心態積極偏多下，預期後市仍有上漲機會，只要量價不失控，逢低仍值得留意。

(工商 )