運達投顧分析師洪任浚表示，英國發現新品種新冠病株，導致全球封鎖英國邊境，歐洲股市全面下跌，進而影響到台股投資人信心。台股目前逆價差將近百點，此為特殊現象，尤其台灣22日再度出現本土案例，導致盤中投資人恐慌殺盤，指數重挫207.5點，至於逆價差仍未收斂，投資人在操作上須留意月線跌破之可能，一旦破線，手中持股恐須做好調整避險。

雖整體而言，台灣防疫仍相當優異，惟出現本土案例後，短線上信心問題仍待時間化解。不過，產業趨勢一旦形成，將不會輕易改變，其中，鋼鐵漲價效應持續發酵，鋼筋價格飆漲尚未反映於財報上，股價拉回測試支撐，投資人可伺機切入尋找買點。

電子股方面，快充需求仍是重要題材，未來在5G發展下，電池規格將越來越高。品牌廠商亦將拉高快充規格，可望帶動市場需求持續攀升，形成巨大商機，台灣IC設計業者有望取得獲利空間。偉詮電22日雖受大盤影響股價拉回修正，惟上漲量增、下跌量縮，整體籌碼面仍穩定，且11月單月每股盈餘0.68元，基本面出現轉機，股價仍處低基期，一旦乖離收斂後，有望再展攻勢。

個股方面，本周納入投資組合的富邦VIX，國際疫情大幅升溫，帶動避險資金需求大增。

(工商 )