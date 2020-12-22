消息指出，大陸互聯網巨頭騰訊支持的短視頻平台快手赴港上市日期擬定在2021年2月5日，有相關人士稱，快手港股IPO的承銷商近來表現活躍，有承銷商透露，預期目標直指500億美元估值並持續加溫。

36氪報導，此前有消息稱快手招股時間為2021年的1月4日到8日，依照慣例，IPO敲鐘時間為招股時間一周之後。至於快手IPO為何超時？有在港知情人士透露，因為快手的二級市場認購較多，各家券商的排單量多，是上市時間延遲的主要原因。

11月5日，快手向香港聯交所遞交上市招股書。上面顯示，2019年全年，快手營收人民幣（下同）391億元，經調整淨利潤13億元。2020年上半年，快手營收達到253億元，較去年同期增長48％，經調整淨虧損63億元。快手在招股書中稱該項虧損主要是營銷、品牌和廣告推廣的開支增加所致。

有消息人士透露，目前快手在二級市場的認購「異常火爆」。有從承銷商那裡拿到認購資格的人士稱，最近接到了很多個人和機構投資者針對快手的認購要求，「其中有些原本等著字節跳動上市的人，最近準備買快手了」。

這和快手搶灘成功比抖音率先上市不無關係。不止一位知情人士稱透露，兩家公司明裡暗裡，都嘗試過爭奪短視頻第一股。

10月26日，字節跳動傳正考慮推動抖音業務單獨在香港上市。知情人士稱，高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。當時，字節跳動相關負責人回應稱，「在考慮部分業務上市計劃，但還沒有最後確定。

隨後的11月5日，又傳字節跳動將打包抖音、今日頭條、西瓜視頻赴港上市，估值1,800億美元。而就在當晚，快手就遞交了招股書。

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