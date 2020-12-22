高市國昌路路面塌陷傳出瓦斯味 現場水霧稀釋中 17:342020/12/22 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市路竹區國昌路附近下午傳出瓦斯異味，南鎮瓦斯公司到達現場將瓦斯關閉，目前以水霧稀釋中。（高雄市消防局提供／林雅惠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市路竹區國昌路附近22日下午4時30分傳出瓦斯異味，消防人員到場勘查後，發現路面呈現塌陷，立即通知南鎮瓦斯公司到達現場將瓦斯關閉，目前以水霧稀釋中。 (中時 ) #瓦斯 #路竹區 #國昌路 #水霧 #稀釋 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 虎科大情侶機車突「左切」遭撞影片曝光 網嘆：駕駛好衰 - 社會 動不動想上床 人夫迷戀小三床技 掏退休金送房 - 社會 長腿全裸騎士爽逛台南大街 後方駕駛全看呆 - 社會 虎科大情侶沒兩段式左轉雙亡？父心痛捍衛兒：沒違規 - 社會 收500請男網友「內射」女友 渣男躺床下接力嘿咻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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