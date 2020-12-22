有一種疾病，專門挑深夜、大夥睡得正香甜時，毫無預警地出手襲擊，被它找上的人，一時間疼痛至極，腳趾、韌帶像遭到啃咬，又像被人死命拉扯撕裂一般，這就是可怕的痛風發作。

痛風是一種身體內普林（Purine，或稱嘌呤）代謝異常的疾病，使血液裡尿酸濃度過高，醫學上稱為高尿酸血症，一般是指每100毫升血液中，尿酸值男性大於7毫克、女性大於6毫克。

過多的尿酸會和鈉結合，形成尿酸鈉鹽結晶，漸漸沈積在關節、肌腱、軟骨、腎臟各處，招來身體的白血球展開攻擊，一旦發病，關節（尤其是下肢關節）便會紅腫、發熱、極端疼痛。

但是，「尿酸值高不一定等於得了痛風，不過卻是一個重要指標，」振興醫院一般醫學科主任林孝義強調，高尿酸血症的患者中，約有5～18％後來會演變成痛風。

醫學上發現，痛風特別容易侵犯男性，卻鮮少找上停經前的女性。一般認為是雌激素具有保護作用，所以讓女性排出尿酸的能力比較好，因此極少有痛風困擾。

小心冬天飲食 誘發痛風

天氣一冷，人自然會嗜吃高熱量、高脂肪、高蛋白質的食物，加上熱呼呼的火鍋、各類補湯，經過長時間燉煮，湯汁裡都帶著大量普林，而且熱量不低，全是誘發痛風的危險份子。加上接近年終，尾牙、婚宴不斷，免不了喝上幾杯酒，還有舊曆新年的豐盛佳餚，讓人放肆吃喝的機會實在不少，對本來尿酸就過高的人來說，無疑是引發痛風的臨門一腳，如果不節制，酒足飯飽後，當天夜晚很可能就痛風發作。

適當飲食，免你疼痛

雖然醫學研究發現，嚴格控制飲食對降低血中尿酸不能帶來明顯效果（大約只能降低1mg/ml），但是，不予理會，繼續縱情吃喝，絕沒好處，結果往往讓尿酸值猛然飆高，甚至達到正常值的1～2倍以上，極容易讓痛風再度發作。況且，高尿酸血症和痛風有幾個形影不離的好朋友──高血脂、高血糖、高血壓等，在病患身上合併發生，這些內科疾病都和飲食不當息息相關，所以，飲食控制實在不能擺一邊不管。

如果你也是高尿酸血症或痛風的一員，以下的飲食建議可以幫你遠離痛風之苦：

1.控制肉類攝取

任何食物不吃多，就不容易出問題。現代人多半攝取太多的脂肪和蛋白質，所以要特別控制肉類的量，少吃紅肉（牛、羊、豬肉），以一部份魚、豆、蛋、奶類取代。

2.避開內臟、小魚乾、酵母粉

處於急性痛風發作時，要完全禁食普林含量相當高的內臟類、小魚干、魚皮（白帶魚皮、烏魚皮等）、酵母粉、濃肉汁等食物。各種魚肉類、海鮮、豆苗、豆芽、蘆筍、香菇、紫菜等也儘量不吃。蛋白質來源可以從普林含量比較低的奶類、蛋類來獲取。非急性發作期，但是尿酸偏高的人，上述食物也要少量食用。

現代人多半攝取太多的脂肪和蛋白質，所以要特別控制肉類的量，少吃紅肉。(示意圖/Pixabay)

3.少吃脂肪

醫學研究發現，脂肪攝取太多會抑制尿酸代謝，增加痛風發作的危險。尤其動物性脂肪和油炸類食物少吃為宜。

4.少喝火鍋湯、肉湯

另外，雞精一類的高蛋白濃縮補充品，也不適合常飲用。

5.少飲酒

有一些酒類普林含量不低，如陳年紹興酒、紹興酒和啤酒，而且酒精本身就會影響尿酸代謝，酒精濃度愈高，對腎臟健康影響也愈大。尿酸偏高的人儘量遠離酒類，尤其平時很少喝酒的人，如果突然間狂飲，很容易引起急性痛風。

6.豆製品限量吃

不少人以為痛風患者必須禁吃豆腐、豆漿等豆製品，但是林孝義指出，這其實是錯誤觀念，西方國家也沒有禁食豆類的說法，只要不在急性發作期吃，而且限量，例如一天1杯豆漿或1塊豆腐，並無不良影響。

7.多喝水

足夠的水分才能讓尿酸正常代謝。一天至少8杯水（1杯約250cc），分成數次、小口小口喝下，而不要一次猛灌500、800cc。長時間坐辦公室的上班族可以準備1000cc的保特瓶，進到公司就先裝滿水，在午餐前喝完；下午再裝滿一瓶，下班之前喝完，才不會忙於工作，一整天都忘了補充水分。

提醒容易流汗或高度勞動的人，一天飲水量甚至要多於2000cc，台北市立慢性病防治院營養師周秀娟說。因為尿酸主要由尿液排出體外，而非流汗帶出，所以，流汗量大時，排尿量相對減少，會影響尿酸排出。

補充足夠的水分，才能讓尿酸正常代謝。(示意圖/Pixabay)

8.規律、適度運動

適度運動可以促進血液循環，對代謝尿酸、預防痛風發作有一些幫助，先從每天健走20～30分鐘做起，或者一星期游泳三次，運動之後記得補充水分。

不過，千萬不要劇烈運動。因為劇烈運動之後，大量流汗會帶走水分，使排尿量減少，影響尿酸排出；再者，肌肉細胞會加速分解，讓尿酸量突然增加。

9.作息正常，避免太勞累

如果尿酸控制不好，痛風經常發作，就必須以降尿酸藥物治療，而且，很可能得吃上一輩子，「實在滿殘忍，」林孝義無奈地說。

確實調整飲食和作息方式，穩定尿酸值，才能讓身體回歸正軌，不必終身帶著藥罐子，也不讓痛風又在暗夜襲擊你。

※中時新聞網提醒您，酒後不開車，飲酒過量有害健康。※

(中時新聞網)