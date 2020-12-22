50元超大雞腿便當！台南東區誇張菜色網：好怕他倒

擁有美食聖殿之稱的台南，食物俗又大碗，兼顧價錢及美味，為眾多人尋找美食的好去處，YouTuber 阿波於「台南人帶路」頻道中分享銅板美食，位於仁和路上一家50元便當店，料多實在，更是眾多居民的口袋名單。

因物價上漲，3菜1主菜的便當市售幾乎都在90元上下，50元便當店幾乎成為小時候的回憶，於仁和路上這家便當店，主菜幾乎占滿整個便當的一半，蜜汁雞腿的色澤，油亮的讓人胃口大開，招牌大雞腿也沒有讓人失望，讓阿波大力讚嘆「好多肉汁！」，並表示以50元便當來說，真的蠻用心的。

叉燒也是眾多人喜愛口味之一，阿波分享厚切叉燒，口感中帶有鹹味，肉質軟嫩適中卻不失扎實感，米在口感上的完整度也很高，以價錢來說，表現仍然出色。

快沒落的50元便當店也挖出許多網友的回憶，紛紛表示，「這我的口袋名單，也被你爆出來」、「感覺台南人心中都有一個台南美食地圖耶！真幸福」、「狂…本來以為50應該就小雞腿、棒棒腿而已…想不到！是P字腿內！」、「老闆真佛心50元而已」。

(中時新聞網)