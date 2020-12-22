高雄柴山西海岸祕境正夯，但當地手機難以通聯，時常導致遊客求救困難。「ORT極路勇者工作坊」特地開辦免費《山野基礎訓練課程》，培養民眾建立基礎自救、救人能力，降低戶外運動風險。

43位民眾歷經8小時課程，學習郊山健行裝備分享、山野服裝穿搭認知、路線規劃、背包運用、自救繩結、熱身技巧、影片欣賞、119報案技巧、山域地形通過技巧、緊繃繩結運用、2公里祕境健走等課程。高市府消防局鼓山消防分隊代理小隊長宋哲仲也分享自身多次高雄柴山山域、海岸線環境實際救援過程，現場參與者反應熱烈。

《山野基礎訓練課程》8小時課程扎實，民眾現場可習得繩結運用、健走知識。（ORT極路勇者工作坊提供／袁庭堯高雄傳真）

今年9月中旬一名男子跟朋友疑似為了到柴山秘境打卡拍照，穿拖鞋攀爬陡峭的山壁，不慎跌落沿岸的珊瑚礁石上骨折受傷。11月傅姓男子傍晚攀登觀海崖，疑似迷途不慎墜崖身亡。

帶隊教官、中華戶外探險協會副理事長宋德威表示，近期因疫情影響，許多沒經驗的民眾開始接觸戶外探險活動。早年柴山屬於軍事管制區，後來逐漸開放，美麗海岸於甚至有《柴山阿朗壹》的美稱，吸引不少新手或經驗豐富的老手造訪，但裝備、體能都不足容易引發危險，健行服裝（鞋）、行動糧、背包、手機離線地圖、登山杖、手機、哨子、照明設備及水都不可或缺。

「ORT極路勇者工作坊」執行長陳佩琪強調，高雄市柴山祕境透過網路曝光，聲名大噪，也衍生不少迷路失蹤及山難案例。柴山西海岸屬天然石灰岩地形，有「少女峰」、「觀海崖」可體驗原始攀登健行，海岸線更有祕境沙灘、軍事遺址「天威古道」，但這些路線非一般健行休閒路線，都有一定難度及風險，民眾最好具備足夠的體能及基礎救難技術，才建議前往。

(中時 )