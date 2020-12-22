超高顏值的琉璃湯圓 花生流心餡整個高級起來

說到元宵節你會想到甚麼？每逢元宵節，家家戶戶都會煮起湯圓，不想再吃市售的包餡湯圓也可以自己動手DIY！YouTuber「瑞秋媽媽MommyRachel」，分享手做湯圓，發揮創意力，打造湯圓界的網美琉璃湯圓，吃得更精緻也更有創意。
花生內餡製作方法簡單卻有好吃小撇步，將打碎成粉的花生粉加入細砂糖攪拌均勻，瑞秋媽建議分批加入融化好的無鹽奶油，以控制內餡濃稠度。完成後放入冰箱定型，形成固態後，再依序將內餡分成數顆。
琉璃湯圓的亮點在於表皮外觀，瑞秋媽表示以溫水分次加入可以避免糯米粉過濕，並分享製造湯圓皮的訣竅，加入「粄娘」不僅湯圓吃起來更Ｑ感，也不會因水分流失而裂開。
瑞秋媽以紅麴粉、紫薯粉及竹炭粉做調色，並將此些糯米團以不同組合交疊，製造出不同紋路的外皮，包入內餡後，琉璃湯圓就完成了！高顏質的外皮加上經典花生內餡，搬上檯面一定也是一大看點。
(中時新聞網)
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