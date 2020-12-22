樂觀開朗的呂阿嬤（中）因主動脈瘤腫大而暈倒，所幸接受支架置放術後恢復良好，在病房內與醫療團隊合影。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

曾經罹患淋巴癌、帕金森氏症，屢次勇敢擊敗病魔的96歲呂阿嬤，個性開朗、活潑，經常以「勾錐夫人」名號活躍於臉書、擁有千名圈粉，她日前卻突然暈倒，緊急送醫急救確診為主動脈瘤腫大導致，所幸及時放血管內支架治療，恢復良好，再度勇敢打敗病魔的她開心說「耶誕節還要去報佳音」。

呂阿嬤的家人說，擁有堅定宗教信仰的阿嬤相當樂觀，永遠以正能量面對人生大風大浪，秉持這樣的意念，她過去不但打敗癌症、還戰勝帕金森氏症，並小本經營蝶豆花網購事業，為傳遞阿嬤豁達的人生觀，家人特別幫她成立臉書粉絲團「勾錐夫人」，目前圈粉已破千。

永遠以開朗大笑面對困境的呂阿嬤，日前在教會做禮拜時突然暈倒，教友們嚇得趕忙將她送醫救治，經電腦斷層檢查，呂阿嬤長了顆主動脈瘤，亞洲大學附屬醫院心臟外科主任醫師劉殷佐表示，呂阿嬤年紀大、動脈管壁明顯蓋化且血管彈性差，使得主動脈管徑不正常而變大、形成囊袋狀，評估患者身體狀況及疾病風險，建議執行主動脈血管內支架修補手術。

勇敢的呂阿嬤在手術後再次擊敗病魔，目前恢復良好，劉殷佐指出，主動脈瘤堪稱「無聲殺手」、宛如一顆不定時炸彈，其初期往往沒有症狀，但若出現胸痛、背痛、聲音沙啞、呼吸喘、腰腹痛等情況，就代表主動脈積極膨大且壓迫周圍組織，一但其破裂，就可能導致猝死。

亞大醫院心臟血管中心表示，「主動脈支架手術」是利用導管將主動脈支架放置到病灶處，打開釋放後即可阻斷主動脈內血流、防止血壓不斷衝擊導致腫瘤膨大破裂；若是高齡長者發現主動脈瘤，經評估身體狀況不錯，通常會建議積極處理。

(中時 )