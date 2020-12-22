防疫視同作戰！新冠肺炎疫情持續延燒，屏東縣政府為求慎重，22日上午於康乃馨護理之家舉行「住宿型機構防災應變演練」，以實兵演練模擬一旦住民發生感染所有可能面臨的情境，包括由機構組成的自主防疫編組、機構環境消毒、訪客健康評估、住民疏散、家屬關懷、隔離及後送就醫作業等，盼透過事前演練，讓所有工作人員熟悉防疫程序。

屏東縣長潘孟安表示，中央流行疫情指揮中心公告12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。

屏縣府啟動防疫作戰，在養護中心進行演練，讓所有工作人員熟悉防疫程序。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)

面對新冠肺炎傳染力不可小覷，一旦進入機構或社區將造成莫大恐慌，目前屏東縣住宿型長照機構共91家、住民5369人，且多為年紀較大、身心障礙、抵抗力較弱者，為避免群聚感染，也針對護理之家、養護中心、住宿型長照機構等進行機構防疫演練。

此次結合縣府衛生局、社會處、消防局單位及醫療團隊等共同演練，實地模擬出現確診病例的應變流程，為避免發生群聚感染情形，提前將服務對象的空間與照顧人力分艙分流，以降低感染風險。

屏縣府衛生局長施丞貴指出，防疫期間視同作戰，不管是醫療或照護機構，都應各自堅守崗位、加強防範，以降低疫情事件發生時的感染風險與傷害，也讓機構未來面對疫情爆發時，能即時啟動感染管制措施並通報主管機關「我們寧願白忙一場，也不要派上用場」。

(中時 )