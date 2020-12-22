永大獨董黃福雄21日申請明年2月8日召開股東臨時會，解任獨董陳世洋，兩派獨董戰爭愈演愈烈。永大總經理蔡尚育22日親上火線說明指出，永大提出民國108年度股利配發方案，交審計委員會針對股利配發及營運等情況進行壓力測試，之後再送董事會討論決議，並非陳世洋自行決定召開審議委員會，從事後結果論，這項決議照顧到所有股東權益。

蔡尚育強調，永大無法阻止獨董黃福雄召開股東臨時會，解任陳世洋案。董事會與經營管理團隊的穩定，是全體股東與員工所樂見，希望創造全體股東權益、提升公司經營績效及保障全體員工福利，三贏的局面。

蔡尚育指出，永大對獨董陳世洋能基於會計師專業判斷，支持永大所提出股利配發方案，表達感謝。主因是永大股利分配案，經提交股東常會討論股利發放提案，獲得93.38％股東權數同意，代表幾乎全數股東皆肯定，其中包含日立、寶佳、Otis。

此外，截止第三季業績表現，永大收入比去年同期成長8.5％，營業利益同比大幅成長65.7％，稅後淨利同比增長32.1％，現金流也持續增加。

蔡尚育表示，獨董陳世洋對於永大股利配發提案的支持，由今日經營成績看來，完全是專業及正確的判斷，也為全體股東、公司經營績效、全體員工福利，創造出三贏的局面。

蔡尚育指出，獨董黃福雄表示越權之說，屬於司法、法界不同解讀，永大公司無法表達意見，但對永大經過嚴格壓力測試的股利方案，未能表示支持，表達公司非常遺憾。

(工商 )