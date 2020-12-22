英國內政部長Patel周二出面喊話，英國有充足的食物，民眾不應該擔憂超市賣光食物供應。

英國兩大超市龍頭周一提出示警，表示如果與歐陸的運輸連結沒有快速解決，未來數天內超市貨架上將會出現貨品短缺。

內政部長周二出面安撫，表示民眾不該擔憂，英國商店有充足的商品；並說明自己每天工作，沒有到超市購物，自己也不是素食者。

英國首相與法國總統在周一通電話商討貨運的解除。內政部長Patel表示，周二稍晚將有細節公布。法國歐盟事務部長Beaune亦表示，貨運計畫將在周三重啟。

多國對英國實施海空運輸等的邊界關閉。主要憂慮為新變種病毒的高傳染力。科學家表示，沒有證據顯示輝瑞/BioNTech疫苗無法抵抗新變種病毒。

目前英國多佛市排滿貨櫃車司機，多數人已車上連睡兩夜，希望能在聖誕節時回家。重啟邊界計畫包括對卡車司機的大規模檢測。

(時報資訊)