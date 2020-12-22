導線架市場需求強勁，為滿足客戶需求，長科*(6548)在高雄、馬來西亞及大陸蘇州積極擴產，希望能達到「One world、Two segments」的生產配置，根據長科*規畫，兩岸QFN年產能在2021年將達到3200萬條，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%。

長科*深耕半導體領域多年，2020年已躍升為營收規模全球第二大導線架廠，且獲利表現優異，由於QFN(四方平面無引腳封裝)符合未來電子產品輕薄短小發展趨勢，長科*看好QFN前景，持續開發QFN導線架產品，且5G、物聯網、人工智能、車聯網市場長期發展趨勢，可望持續挹注半導體市場產值，搭配車用電子和mini LED應用起飛，帶動導線架產能需求大增，為因應客戶需求，長科*積極擴產，除高雄楠梓加工出口區新廠已於2020年10月動土外，公司亦將擴充馬來西亞廠及中國蘇州廠產能，達到「One world、Two segments」的生產配置，分別供應中國大陸及其以外的主要封裝聚落。

根據規畫，長科*兩岸QFN年產能將從2020年的1800萬條擴充70%，在2021年達到3200萬，並希望在2025年QFN導線架市占率上看30%，成為全球QFN導線架最大供應商。

為因應擴產及購併等營運計畫，長科*委由第一銀行統籌主辦的72億元聯貸案於22日完成簽約，預計5年期發行。

長科*表示，公司已備足100億元銀彈，除了政府提供鼓勵台商返鄉的30億元資金外，加上此次72億元聯貸案，手中資金充裕，足以為後續擴產以及購併做準備，進一步搶攻市占率。

(時報資訊)