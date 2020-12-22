針對紐西蘭籍機師染疫，長榮航(2618)發佈聲明指出，該名外籍機長違反防疫相關規定並確診個案，長榮航將會全面配合中央流行疫情指揮中心進行疫調，日前並已全面進行公司內部以及航機消毒；有關該位機長違反防疫相關規定，並且規避及妨礙疫調，公司將會召開事實調查委員會及紀律委員會，違規屬實將予以免職處分。

長榮航表示，確實遵守政府的防疫政策，對機組人員進行嚴格規範，防疫政策不分職級，長榮航要求員工之間加強互相監督落實防疫措施，若有員工違反防疫政策，應向公司回報，公司調查後將給予相應處分。長榮航將持續配合主管機關精進各項防疫措施，以及重新檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

此外，由於英國疫情趨於嚴峻，長榮航將配合中央流行疫情指揮中心今(日)發布英國航班減半作業辦法，台北-倫敦航線載客航班自12月23日暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

(時報資訊)