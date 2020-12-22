中興大學化學系教授葉鎮宇所屬研究團隊成功研發出新一代「bJS」系列紫質染料，可提升染料敏化太陽能電池發電效率。（興大提供／林欣儀台中傳真）

為推動再生能源盡心力，中興大學化學系教授葉鎮宇與清華大學化工系教授衛子健組成團隊，攜手研發出新一代「bJS」系列紫質染料，其可提升染料敏化太陽能電池發電效率，堪稱重大突破，研究成果發表於今年11月出刊的國際頂尖期刊《應用化學》，且被評選為重要性前5％的非常重要論文。

興大指出，與普遍在商業化使用的「矽晶太陽能電池」相比較，「染料敏化太陽能電池」擁有便宜、易加工且適用於穿戴裝置、色彩多等優勢，其核心組成物為染料、師法自然界葉綠素的結構，目前世界使用染料敏化太陽能電池者，多是利用9年前發表於《科學》期刊的人工合成染料「YD」系列，期可提升染料敏化太陽能電池的效益達12％。

興大強調，「YD」系列染料的原理是利用染料中的長碳鏈形成柵欄、進而阻擋反向電流生成，而葉鎮宇、衛子健研究團隊首創將紫質染料中的長碳鏈數目增加至2倍、研發出「bJS」系列紫質染料，其以「雙柵欄」結構提升染料敏化太陽能電池發電效率，且較原本的「YD」系列效率又提高了11.9％。

此研究為葉鎮宇執行科技部研究計畫，在染料敏化太陽能電池的領域有重大突破，更被國際頂尖期刊《應用化學》評選為非常重要論文VIP，備受國際重視；葉鎮宇說，再生能源日益重要，「雙柵欄」結構將成為高效能染料敏化太陽能電池中染料設計的重要元素，對太陽能與室內光源的利用具很大開發價值。

(中時 )