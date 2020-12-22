22日市長黃敏惠與萊爾富資深經理彭傳璋共同放下「我蓋牌、我＋1」清新布簾，簽署「共創美好童年友善商店之書」。（呂妍庭攝）

營造反菸環境，嘉義市衛生局與萊爾富國際股分有限公司合作，與嘉市萊爾富國興店推行「我蓋牌，我＋1」活動」，22日並舉辦宣誓記者會。（呂妍庭攝）

設計布簾的文化大學廣告系學生張安及眾貴賓共同宣誓。（呂妍庭攝）

營造反菸環境，嘉義市衛生局與萊爾富國際股分有限公司合作，與嘉市萊爾富國興店推行「我蓋牌，我＋1」活動」，22日並以行動劇呈現推行方式。（呂妍庭攝）

為守護青少年健康，嘉義市政府衛生局與萊爾富國際股分有限公司合作，以嘉市萊爾富國興店為基地，進行「我蓋牌、我＋1」行動，即日起每天早上7點到8點，傍晚4到5點，店家會蓋住櫃台背後香菸資訊，以降低學童、民眾在超商獲取香菸的誘因。

今22日市長黃敏惠與萊爾富資深經理彭傳璋共同放下「我蓋牌、我＋1」清新布簾，簽署「共創美好童年友善商店之書」，並與國健署主秘王怡人、董氏基金會終生志工陳淑麗及設計布簾的文化大學廣告系學生張安及眾貴賓共同宣誓。

黃敏惠感謝萊爾富願意在學童上下學，也就是早上7點到8點，傍晚4到5點的時間，蓋住櫃台背後香菸資訊，強調嘉市走在全國之先，讓青少年、民眾在便利商店減少獲取到香菸機會，現在由萊爾富踏出最艱難的一步，給企業良好的示範、導引。

彭傳璋說，希望在短暫的上下課時間蓋住菸品資訊，能保護青少年，降低香菸帶來的傷害，也希望未來我們所有店舖比照處理，這是我們的企業責任。王怡人表示，小小舉動代表市府的用心，雖然第一步跨出去可能不夠大，但能跨出這一步其實不容易，有賴市府團隊的腦力激盪和合作精神，即使法律沒有規定要蓋住香菸資訊，但以愛護市民的心值得肯定。

特地從台北南下的陳淑麗說，我在嘉市看到了希望，這創了亞洲先鋒，也是台灣畫時代的壯舉，希望從嘉義市這個點開始，未來到全台灣都能跟進蓋牌。

市府衛生局表示，參考目前國際間對菸品容器展示的規範，部分歐美國家採用圖片清單讓消費者購買菸品，或是不能直接陳列在視線可見之處，而部分亞洲國家則禁止零售商於校園周邊100公尺內販售菸品等限制。

衛生局說，萊爾富國興店是示範基地，希望藉此機會拋磚引玉，期待未來有更多超商甚至大賣場都能一起加入「我蓋牌、我＋1」美好童年友善商店行動，實踐企業社會責任，另也邀請親子及親友們揪團來此享受清新購物環境，運用拍照打卡等社群力量，讓美好童年的種子散播到你我心中。

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