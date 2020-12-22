這樣玩新竹破除文化沙漠 釣魚騎車逛夜市樣樣來潮爽

YouTuber「技安 CHI AN」於頻道分享自家生活上的小趣事，分享網友票選最難玩四縣市之一的新竹遊玩景點，並落實防疫措施，多以戶外活動且配帶口罩，讓旅程玩得開心又安全，其中穿插惡搞計畫整爸爸，讓一旁的媽媽看得既好笑又生氣。

分享五個室外景點分別為，竹水月藍鯨休閒魚寮、東海萊姆園、南寮漁港、新豐紅樹林濱海自行車道與城隍廟夜市。可以體驗釣魚與參觀農場還有動手做料理的活動，選擇個人套餐的模式，減少多人共食的機會。技安爸貼身教導美女騎腳踏車的秘訣，讓技安媽在一旁看得既無奈又好笑。夜市好吃美食便宜又大碗，讓技安讚不絕口。

她表示十分推薦大家可以嘗試這些戶外活動，既可以欣賞大自然的美景，又可以達到放鬆心靈的效果。防疫期間多參與戶外活動且避開人潮巔峰的期間，同時防疫，也可以讓大家安心出遊。

逗趣的內容也引起網友紛紛表示，「這影片真的太好笑了」、「爸爸真的好可愛」、「技安漂亮又孝順」、「下次帥哥整媽媽啦」。

(中時新聞網)