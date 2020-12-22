鮮脆小黃瓜炒雞丁！豆瓣醬上色微辣超下飯！

清爽脆口的小黃瓜大部分做成涼拌較為居多，但炒小黃瓜吃起來也別有一番風味。YouTuber「簡單哥」以把所有複雜的料理簡單化做為宗旨，教大家輕鬆做出美味料理。這次教大家「小黃瓜炒雞丁」，讓小黃瓜也能成為便當主角。

炒小黃瓜最常遇見的問題就是料理中失去脆度，簡單哥表示因小黃瓜的籽會出水，去除中間的芯，可以保有脆度。將醃製好的雞胸肉切成雞丁狀後下鍋與蔥、蒜及處理好的小黃瓜一同拌炒，加入豆瓣醬、醬油、鹽巴及糖等增加它的色澤與調味。

簡單哥試吃過後表示，小黃瓜的脆甜及不柴的雞胸肉使這道料理非常成功，並說明小黃瓜搭配其他肉也非常適合，色香味俱全的小黃瓜炒雞丁不論做下酒菜或是便當菜都讓人食慾大開。

古早味阿嬤的料理也引起網友紛紛表示，「哇哇哇！這種古早味真的令人懷念！下次來學咕咾肉好了！」、「好吃！超下飯！」、「熟悉的家常菜」、「雞胸肉用太白粉醃過，就不會乾柴不好吃，變的很嫰！」

(中時新聞網)