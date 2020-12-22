長榮紐籍機師(案765)染疫，也連帶感染密切接觸的廣達集團女員工(案771)，導致台灣本土253天零確診破功，指揮中心也即刻公布兩人足跡，包括天母新光三越、SOGO與好市多南崁店，有眼尖網友揪出這3個地方的共通點，表示2人關係「不單純」。

指揮中心指出，染疫的案771廣達集團女員工為案765紐籍機師的「密切接觸者」，曾於12月7日至12日間密切往來，一同出遊，更曾出沒在天母的新光三越與SOGO百貨，還跑去好市多南崁店。但這名機師疫調不誠實，不僅沒交代與女員工密切接觸，問他去哪，也都回答不知道、不記得。

對此，有眼尖網友發現，天母新光三越、SOGO與好市多這三個地方，都有一個共通點，就是附近「碰巧」都有摩鐵與飯店，大酸「人家的行程說不定逛街只是輔助，真正目的就不知道了，小祕密可別被揭穿」。

鄉民也紛紛留言：「一看就知道2人不單純啊」、「這麼巧旁邊都有摩鐵」、「我記得機師不是結婚有家庭了...」、「根本渣男」、「60歲洋男也能吃，厲害了」、「炒飯炒到爽」、「搞不好人家只是蓋棉被純聊天」。

(中時新聞網)