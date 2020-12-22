外交部今天早上於例會宣稱台南廠商「東建安」原本捐贈5套高階醫療立體口罩生產線給捷克，但廠商變卦，將不再進行無償捐贈，東建安總經理郭立霖聞言駁斥外交部「發言未經查證」，「不了解外交部此時發言用意為何？」強調外交部有任何問題，應先與業者聯繫溝通。

9月間，位於台南市永康區的東建安公司發揮國際援助精神，允捐助1套智慧製造系統（5條3D高階口罩全自動化生產線）給捷克，台南市長黃偉哲當時還親赴東建安參訪並頒贈感謝狀。不過，外交部今早卻宣稱東建安原本捐贈5套高階醫療立體口罩生產線給捷克一事，卻因廠商變卦不進行無償捐贈。

東建安總經理郭立霖駁斥外交部說法，他說，口罩生產線一直都是捐贈給歐洲呼吸防護具研發中心（ECVVR），該單位由捷克口罩企業聯合成立，非單一私人企業，口罩生產線捐贈案從未變卦，且本周2條生產線就可出航前往捷克。

他說，捷克參議院議長韋德齊8月率團訪台，為表達友好情誼，願捐贈5條口罩生產線給捷克，後續透過捷台商會接洽ECVVR，捷克因無力負擔5條生產線，最後協商捐4條口罩生產線。他強調，因政府這條路行不通，才透過ECVVR進行捐贈，2個月前也曾捐20萬個口罩給捷克，直言「不了解外交部此時發言用意為何？」

(中時 )