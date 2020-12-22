美國總統川普在任期的最後階段，仍不忘對盟友及夥伴「論功行賞」，同時將「功績勛章」（Legion of Merit）頒授給了日本前首相安倍晉三、印度總理莫迪及澳洲總理莫里森。南韓《朝鮮日報》22日指出，此舉是在向共同參與美國為牽制中國而集結的「Quad」（四方安全對話）國家表示感謝，而作為美國的亞洲同盟國，本應與日、澳並肩而立的南韓卻不在其中。

白宮國安會議（NSC）21日在其官方推特發文稱，白宮國安顧問歐布萊恩代表川普，將「功績勛章」轉交給日、印、澳三國駐美大使，隨後四人一起拍照留念，NSC公布了該合照。「功績勛章」共分為四個等級，此次頒發的是最高級別「大指揮官級」勛章。

隨後，NSC又連續發出三條推文，對此次授勛作進一步說明。NSC推文稱，授予安倍晉三勛章是為了表彰他在「實現自由開放的印度和太平洋上的領導力和願景」，授予莫迪勛章是為了表彰他在「進一步提升美印戰略夥伴關係的領導力」，授予莫里森勛章則是為了表彰其在「應對全球性挑戰，促進集體安全方面的領導力」。言下之意，這是對他們與美國一起制定和執行對陸牽制戰略的功勞給予肯定。

美、日、印、澳是「四方安全對話」（Quad）機制的成員國。Quad四國上月在印度洋舉行了大規模海上聯合演習等，今年以來一直費心制定共同的戰略以應對中國的崛起。與之相反，9月，南韓外交部長康京和卻表示：「自動將他國的利益排除在外並不是個好主意」，對參與Quad表現出消極立場。

對於此次「授勛儀式」，日本和印度等媒體紛紛作出了報導。觀察者網指出，《印度斯坦時報》在報導中就特別指明，該國總理莫迪被授予的「功績勛章」屬最高級別，一般只會授予外國的國家元首或政府首腦。

日本共同社則在報導安倍獲得勛章的同時，特意強調他在川普2017年上任伊始，就與之建立了密切的私人關係。該社也報導了另兩國總理與安倍一同獲頒勛章的消息，並提及了由美、日、印、澳構建的Quad機制。報導稱，Quad的共同目標是為了實現所謂「自由和開放的印太地區」，川普政府一直以來都宣稱，該機制有助於遏制中國在亞太地區日益增長的影響力。

(中時 )