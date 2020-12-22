台北市長柯文哲今（22日）視導萬大線金城機廠工程進度，並感謝捷運局同仁的辛勞。（葉書宏攝）

台北市長柯文哲今（22日）視導萬大線金城機廠工程進度，並感謝捷運局同仁的辛勞。他在致詞時表示，萬大線連結台北市中正區與萬華區，也並串起新北市中永和區、土城區與樹林區，在這一條廊帶上的居住人口非常多，因此有很大的運輸需求。

柯文哲說，金城機廠是萬大線第一期、第二期工程唯一的機廠，位在萬大線的中心位置，市府相關單位同仁克服萬難取得土地，再加上捷運局同仁的努力，未來一定可以一棒接一棒，完成這項串聯雙北的重要建設。

金城機廠基地包含1座機廠及1座地下車站LG08A車站（莒光站），金城機廠中設有儲車廠、管理中心、變電站、汙水處理場及軌道維修場，上方並設有集合式住宅，是一個相當大的開發案，合計開發規模約8萬7千627坪，預估投資金額約達到220億元。

柯文哲說，在興建之前，土地的取得十分困難，因為跨越了新北市樹林、土城、中和三個行政區，他也感嘆政府最大的困境就是「分工不合作」，並且97％的土地取得都需要跟私有地主溝通。

這塊土地的使用分區複雜，原本是農業區、保護區及工業區，還包含了丘陵地、水塘，這也讓開工前的協調成為工程最大的挑戰。柯文哲說，在克服了一切的困難，於2019年5月土地完全交付完成後，工程單位將工區分做六大區塊施工，目標是2023年底進到金城機廠開始做軌道測試，預計2025年達到完工的目標。

(中時 )